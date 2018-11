Eleitas a rainha, 1ª e 2ª princesas da XIV Festa da Colonização de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na noite da última quarta-feira 31, foram eleitas a Rainha, 1ª e 2ª princesas da XIV Festa da Colonização de Negro. O evento aconteceu no Clube Rionegrense, onde neste ano concorreram 11 candidatas as quais representaram, associações, indústrias e comércios do município.

A jovem Andriele Wilczek, 25 anos, representando a Associação Brasileira Alemã Trier foi eleita a rainha. Thainá Martins Kotkonski, 19 anos, representante da empresa Henvida foi a 1ª princesa e Gislaine de Lima, 19 anos, representando a empresa Extintores Rio Negro, foi eleita a 2ª princesa.

As três jovens irão representar o município nas festividades alusivas à comemoração do aniversário de Rio Negro, na XIV Festa da Colonização.

Neste ano o município irá resgatar a história de Rio Negro e homenageará o hino municipal onde mencionando trecho do hino que menciona Rio Negro ao tamanho de um “botão de rosa”, bem como um grêmio que existia na cidade com este nome, composto, pelas senhoras de caridade no passado.

Fotos: Center Collor Foto Studio