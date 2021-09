Empresa de tecnologia vai gerar 800 novos empregos em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A empresa Gestão Contact Center vai investir mais de três milhões de reais em uma nova unidade no município

Nesta quarta-feira, 23, o grupo Global Estratégias Financeiras, que tem sede na cidade de Joinville/SC, anunciou a implantação de uma nova unidade no município de Rio Negro, estiveram presentes o CEO Jackson André de Sá, Diretor executivo Silvano Boing, Gerente de Operações Rafael Medeiros, Gerente de Recursos Humanos Mariane Carpes Nicoloso e a Coordenadora Administrativa Bárbara Rafaela Longen, anunciando o investimento de mais de 3 milhões de reais em um novo empreendimento que prevê a geração imediata de 200 empregos diretos, podendo escalar para 800 vagas até 2025.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Este investimento foi viabilizado através de um programa de apoio ao empreendedorismo, que busca novos investimentos em áreas estratégicas, apresentando assim um segmento inédito e inovador. As ações do programa contemplam a desburocratização e planejamento tornando o município um destino atraente para novos investimentos, demonstrando as potencialidades e vocações locais. Geração emprego e renda, proporcionando a realização profissional; esse é um dos objetivos pelos quais o Município de Rio Negro investe e apoia os novos empreendimentos, bem como incentiva e promove o desenvolvimento dos empreendedores locais.

Para as atividades da Gestão Contact Center, serão selecionados candidatos de vários perfis, que devido a carga horária reduzida de 6 horas diárias possibilita que concilie o trabalho a outras atividades do seu dia a dia, ou também aqueles que buscam trabalhar em dois empregos. A empresa atende companhias de renome nacional e internacional no segmento de call center, atuando há mais de 25 anos no mercado.

O Prefeito James Valério destaca a importância da inovação trazida pela empresa no mercado de trabalho local: “A vinda do empreendimento é muito importante para a geração de mais empregos, principalmente para os mais jovens que terão oportunidade do primeiro trabalho.”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As obras de construção seguem em ritmo acelerado, a previsão de início da operação é para o mês de dezembro de 2021. Até o final de todas as etapas mais de 800 pessoas estarão trabalhando na empresa, que prevê um faturamento de mais de 50 milhões de reais/ano.

Para concorrer a uma das diversas vagas, o interessado deve cadastrar o currículo no site da empresa através do link: https://somosglobal.gupy.io/. Após o cadastro, o candidato terá acesso às próximas etapas do processo de seleção.

Estão sendo disponibilizadas vagas em diferentes setores e níveis de escolaridade, como atendentes, coordenadores, supervisores, área técnica, limpeza, recepção, recursos humanos, administrativo e financeiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -