Encerramento do Projeto “Férias na Biblioteca” em Rio Negro

Na tarde da quinta-feira (07), o Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho e Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz realizou uma confraternização de encerramento do Projeto “Férias na Biblioteca”. A ocasião contou com a presença dos participantes do Projeto e da secretária de Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Jussara do Rocio Heide, que parabenizou a equipe da Biblioteca pelas atividades e agradeceu aos participantes presentes, que engrandecem as ações desenvolvidas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Rio Negro.

O PROJETO

Durante os dias 10 de janeiro a 07 de fevereiro, a comunidade pode aproveitar uma infinidade de atividades disponibilizadas pela equipe da Biblioteca como: contação de histórias, brincadeiras, jogos literários, oficinas de criatividade, exposições dos trabalhos, cine pipoca, torta na cara, teatro de fantoche, dentre outras atividades.

A responsável pela Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz, Viviane Torres Pereira, destacou que o Projeto “Férias na Biblioteca” está sendo encerrado, mas que as atividades na Biblioteca continuam.

Os grupos que desejarem participar das atividades recreativas da Biblioteca podem agendar horário através do telefone (47) 3645-1311. A Biblioteca está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, e conta com uma grande variedade de livros para empréstimo, da mesma forma que a Biblioteca Cidadã Aracy Guimarães Rosa, localizada no bairro Volta Grande.