Engenheiros da Prefeitura de Rio Negro terão que explicar na Câmara pavimentação irregular e pontes na Roseira e Cunhupã

Nesta semana os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento convocando os engenheiros da Prefeitura para prestarem esclarecimentos na Câmara. O requerimento foi aprovado na sessão da noite desta terça-feira (15).

Os vereadores querem que os engenheiros respondam questionamentos referentes a pavimentação asfáltica realizada na Roseira e sobre os laudos técnicos das pontes do Cunhupã e da Roseira.

Leia a justificativa do requerimento de convocação:

Segundo alguns moradores, foi feito num nível mais alto que as casas, causando alguns transtornos em dias de chuvas. Outra solicitação foi via Indicação, requerendo laudos técnicos sobre as pontes do Cunhupã e Roseira, desta forma, segundo os vereadores, é necessária a presença dos engenheiros da Prefeitura Municipal na Câmara para esclarecer estes questionamentos.

