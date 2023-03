Escola José de Lima de Rio Negro é destaque no projeto Verde é Vida

No último dia 09 de março, a Escola Rural Municipal José de Lima, localizada na localidade de Roseira, recebeu da Associação dos Fumicultores de Brasil (Afubra) o prêmio de R$ 1.200,00 pelos trabalhos desenvolvidos no ano de 2022 pelo Projeto Verde é Vida.

O Verde é Vida tem como objetivo desenvolver uma educação socioambiental promovendo a educação no meio rural, sua diversificação, sustentabilidade, proteção da criança e do adolescente, bem como a valorização do homem do campo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para desenvolver uma educação socioambiental, o Verde é Vida oferece ações para escolas parceiras nos três estados do Sul. Para isto o Verde é Vida se baseia nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU e nos Parâmetros Transversais da LDB, Lei nº 9394 de outubro de 1996, onde todos os professores, em todas as disciplinas e em todos os níveis devem trabalhar a ética, a cidadania, o trabalho, a saúde e o meio ambiente.

Na escola José de Lima, as atividades foram desenvolvidas durante o ano letivo e comprovadas no Relatório Final da Escola, contando pontos para a conquista do prêmio. Foram produzidas várias atividades dentre elas Bolsa de Sementes, Coleta de Óleo Saturado, Pesquisa Científica desenvolvida e apresentada pelos alunos e Atividades Curriculares como Hora Cívica Mensal, Desfile Cívico, Varal da Solidariedade, Oficina de Apoio Pedagógico, Oficina de Dança e Show de Talentos.

Toda comunidade escolar fica imensamente agradecida e contente com a parceria da Afubra e pela dedicação de seus Funcionários e Professores, que não medem esforços para proporcionar aos alunos uma educação de qualidade e muito mais prazerosa.