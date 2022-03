Escola Tia Apolônia cria alimentação divertida para os alunos

Ação visa diminuir efeitos da disfagia e tornar alimentação mais atrativa

As Escolas Municipais de Rio Negro contam com equipes multidisciplinares para garantir o desenvolvimento dos alunos. Uma ação que vai além das atribuições das profissões, mas que demonstra o cuidado e a dedicação dos profissionais envolvidos.

Na Escola Municipal Tia Apolônia existe um trabalho que abrange o tema disfagia, que é a dificuldade de deglutição, apresentada por alguns dos alunos. Para tratar o tema, a fonoaudióloga Raquel Gudotti Lemos, juntamente com toda a equipe da unidade, tornou a hora da alimentação mais saudável, colorida e atrativa aos alunos: os pratos são decorados, com os alimentos formando figuras divertidas.

O Município de Rio Negro dispõe de um departamento exclusivo para Alimentação Escolar, com profissionais qualificados. Todas as ações são desenvolvidas de acordo com as necessidades das escolas e faixa etária dos alunos. O foco é uma alimentação saudável e nutritiva. Semanalmente são fornecidos alimentos frescos a todas as unidades escolares. Os cardápios são desenvolvidos por nutricionista. Entre as ações também destaca-se a parceria com a Agricultura Familiar, disponibilizando alimentos orgânicos e produzidos em nossa cidade. A comunidade também participa através do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, fiscalizando e acompanhando todas as atividades.

