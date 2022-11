Espaço Esportivo Cirlei Brunnquell é inaugurado em Rio Negro

Na manhã desta sexta-feira (18), aconteceu na Escola Municipal João da Silva Machado a inauguração do Espaço Esportivo Professora Cirlei Brunnquell. O momento foi um importante e emocionante marco para a comunidade escolar, bem como para os familiares da Professora Cirlei, que puderam honrar e relembrar sua grande contribuição para a Educação de Rio Negro.

A inauguração ocorreu durante a Feira do Conhecimento realizada pela escola, que ao longo do dia expôs os trabalhos desenvolvidos por alunos e professores nas aulas.

Estiveram presentes na ocasião o prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, familiares de Cirlei Brunnquell, alunos, pais, professores, e demais autoridades.

Na oportunidade, a filha de Cirlei, Nairê Brunnquell Reynaud, homenageou e relatou a história de sua mãe e trajetória especial de vida:

Cirlei Brunnquell nasceu no dia 24 de junho de 1969, em sua casa no Piên, filha de trabalhadores agricultores, foi a caçula de cinco irmãos e uma irmã. Desde pequena já encantava a todos com sua infinita bondade e amor.

Inspirada por sua professora de infância, Dona Alda, decidiu seguir a mesma profissão, com muito amor e dedicação. Iniciou como professora em Ovelhas em 1988, tão jovem que mais parecia uma aluna. Nos intervalos das aulas ensinava sobre toda a natureza e a importância de cuidar do meio ambiente para as futuras gerações… Sempre acreditou e motivou seus alunos, plantou a semente dos sonhos em seus corações, onde é possível transformar vidas através da educação e da força do pensamento positivo, sonhar e ter fé da um sentido a vida!

Também foi professora na Escola da Vila Militar, hoje desativada, do CMEI Pingo de Gente, atualmente Silvestre Maess e nas Escolas Olavo Bilac e João da Silva Machado.

Além de ter se tornado uma excelente professora, obteve o mesmo êxito exercendo o cargo de coordenadora pedagógica, acompanhando de perto o processo de aprendizagem, resolvendo problemas de forma dinâmica, respeitando sempre as diferenças individuais, tanto de professoras, como dos alunos.

Mesmo com tantas responsabilidades profissionais, em sua família, criou sua filha sozinha, sempre utilizando bom humor e brincadeiras para educar.

Ensinou sobre amor, empatia, gentileza e respeito por todos os seres, desde insetos, animais, seres humanos, árvores e flores, conseguia ver a beleza nas coisas simples do dia, no vento, na chuva, no céu azul sem ou com nuvens, nos raios de sol… Pelos seus olhos todos somos igual e merecedores de amor, felicidade e perdão. Intensamente amou e foi amada, adorava viajar e o mundo era pequeno para tantos sonhos. Fez amizades eternas e por onde passou deixou sua luz, sua caridade, amor e bondade.

Foi além de mãe, a melhor amiga de sua filha. E elas sempre tiveram um mútuo acordo, no qual, quem morresse antes voltaria para avisar a outra se existia vida após a morte. Quando chegou sua hora, cumpriu a promessa que havia firmado, no dia 18/09/18, após seu falecimento, veio avisar sua filha e dar a certeza que a vida continua, que estaria esperando até o dia de se reencontrarem.

Portanto, algumas lições de vida que Cirlei nos mostrou foram: cuide e ame a si mesmo, porque só assim é possível amar e cuidar do outro; sonhe e acredite em si mesmo; respeite as diferenças e seja gentil com todos, doe o que puder, sejam: amor, palavras, seu tempo, alimento, roupas, cobertores, ajude quem precisa; proteja a natureza, aprecie sua beleza, o canto dos pássaros, perfume das flores, a beleza está na simplicidade; ame hoje, seja feliz hoje, perdoe hoje, tudo que temos é o momento de agora; a nossa única certeza é a morte, quando entendemos e encaramos esta verdade aproveitamos e vivemos muito melhor a vida, damos a vida o seu devido valor! A melhor forma de vencer a morte é vivendo intensamente.

O corpo morre, o amor não.

A morte vence o corpo.

O amor vence a morte.