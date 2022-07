Estádio Municipal Ervino Metzger terá uma nova arquibancada

Na última semana foi assinada na Prefeitura de Rio Negro a Ordem de Serviço para a construção de uma nova arquibancada para o Estádio Municipal Ervino Metzger, localizado no bairro Passa Três.

Esta primeira etapa da obra consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e será construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada. Terá estrutura em concreto armado e blocos em concreto. O valor do investimento será de R$ 46.313,11. O prazo para conclusão é de 60 dias. A empresa LLC Construção Civil LTDA é a responsável pelas obras que já foram iniciadas.

Segundo o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, a obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como o festival de atletismo das escolas, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no Estádio Municipal. “Esta nova arquibancada será um espaço para melhor atender a população. A primeira etapa com 30 metros é o início de um grande projeto de incentivo ao esporte no local”, comentou.