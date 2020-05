Estiagem: Rio Negro decreta situação de emergência

Compartilhar no Facebook

1 de 7

Nesta segunda-feira (11) o município de Rio Negro decretou situação de emergência devido à estiagem. O decreto segue a decisão do governo do Paraná, que na última sexta-feira decretou situação de emergência hídrica no estado pelo período de 180 dias.

A falta de chuva trouxe um prejuízo em torno de R$ 450 mil ao município – R$ 15 mil para o setor público e R$ 420 mil para privado (agricultura – R$ 300 mil e pecuária R$ 120 mil).

O decreto municipal autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta à estiagem e reabilitação do cenário atual. E, prevê ainda a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela crise hídrica.

Segundo o formulário de informações de Desastre (FIDE), emitido pela Defesa Civil, as áreas afetadas pela estiagem estão nas localidades de Queimados, Laranjal, Campina dos Martins, Campina dos Anjos, Sítio dos Hirt e Fazendinha I.