Já está confirmada a turma do curso Técnico em Enfermagem 2021 do Senac Rio Negro!

Faça a diferença no mercado de trabalho com o curso Técnico em Enfermagem.

Matrículas pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou pessoalmente na unidade: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova, das 08h às 21h (sem fechar para o almoço).

