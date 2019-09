A Agência do Trabalhador de Rio Negro tem a honra de convidar todos os trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS para participarem do Dia D. O atendimento será diferenciado, com uma programação especial que reúne empresas do município para incentivar a inclusão social e profissional destes trabalhadores. Será nesta sexta-feira (27) das 8h às 17h, no SINE de Rio Negro: Rua Vicente Machado, 525 – Centro.

