Ex-secretário de Administração de Planejamento de Rio Negro e vereador morre devido a covid-19

No mesmo dia seu genro também foi vítima da doença. Rio Negro já registra 28 óbitos e quase 2 mil infectados pelo coronavírus

Nesta semana a população de Rio Negro foi surpreendida com a notícia da morte pela covid-19 do ex-secretário de Administração de Planejamento de Rio Negro, Joani Assis Peters e de seu genro Fabiano Diniz Bertolino.

Os dois faleceram no mesmo dia vítimas da doença que já matou 28 pessoas em Rio Negro e mais de 240 mil no Brasil.

Joani, que também foi vereador, tinha 65 anos e estava internado na UTI do Hospital das Clínicas, em Curitiba. Fabiano tinha tinha 41 anos, e estava na UTI do Hospital de Reabilitação, em Curitiba. Ele era gerente comercial do Posto Maranello, em Rio Negro.

