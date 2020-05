Faça a sua doação no Drive-thru Solidário deste sábado em Rio Negro

Neste sábado (09), o Grupo Escoteiro Falcão Negro, juntamente com a Comunidade Católica de Vida e Aliança Moldados por Maria Imaculada, promoverá um Drive-thru Solidário em Rio Negro. A ação tem como objetivo arrecadar alimentos para auxiliar os menos favorecidos e as pessoas em situação de rua.

A ação será realizada das 14h às 17h na sede do Grupo Escoteiro Falcão Negro: Avenida Rio de Janeiro, 234 – Centro – Rio Negro.

Para fazer a doação não será preciso sair do veículo. Será possível colaborar doando arroz, feijão, macarrão, cenoura, batata, chuchu, cebola, óleo, molho de tomate e carnes. Também será aceita a doação de gás de cozinha e qualquer valor em dinheiro.

ESCOTISMO

Fundado em 1907 por Robert Stephenson Smith Baden-Powell na Inglaterra, o escotismo é um movimento educacional de jovens, com a colaboração de adultos, sem vínculos político-partidários, que valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças e crenças de acordo com os princípios e o método escoteiro. É uma ferramenta de educação não formal.

O escotismo ultrapassa as barreiras e se firma como um movimento educacional por proporcionar aos jovens o desenvolvimento em diferentes áreas, de forma sempre contemporânea e variada. Dentro do movimento escoteiro, os ramos são divididos da seguinte forma.

– Ramo Lobinho dividido em alcateias (cada alcateia é dividida por matilhas e cada matilha com número máximo de seis integrantes) com idade de 6,5 anos até 11 anos.

– Ramo Escoteiro dividido em tropas (cada tropa é dividida por patrulhas e cada patrulha com número máximo de oito integrantes) com idade de 11 anos até 15 anos.

– Ramo Sênior dividido em tropas (cada tropa é dividida por patrulhas e cada patrulha com número máximo de seis integrantes) com idade de 15 a 18 anos.

– Ramo Pioneiro dividido em Clã sem subdivisão com idade de 18 a 21 anos.

HISTÓRIA DO GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO NEGRO – 65/PR

O Grupo Escoteiro Falcão Negro (GEFN) 65/PR, foi o sexagésimo quinto grupo a ser fundado no Paraná. Foi fundado em 01/09/1984, com o auxílio de toda a comunidade e também de entidades a fim de proporcionar aos jovens, de 6,5 a 21 anos, atividades concentradas nos pilares do desenvolvimento enfocado, dentro do método escoteiro, que são, físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual e social. No ano de 1987 adquire sua sede própria situada na Rua Rio de Janeiro, 234.

Atualmente o GEFN conta com uma alcateia de 18 lobinhos, uma tropa escoteiro composta por 15 escoteiros, uma tropa sênior composta por 12 sêniors e guias e um clâ pioneiro com oito pioneiros. Também conta com um efetivo de 11 chefes distribuídos em três chefes para o ramo Lobinho, quatro chefes para o ramo escoteiro, dois chefes para o ramo sênior e um chefe para o ramo pioneiro.