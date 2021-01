“Família Noel” realizou ação solidária em Rio Negro e Mafra

Durante o último Natal uma família de Rio Negro realizou uma grande ação solidária.

A “Família Noel”, composta por Sandro de Jesus Aguiar, Caroline, Manoela e Vitor, distribuiu doces para diversas crianças, gerando muita alegria para todas.

Durante a ação no dia 23 foram entregues 15 presentes para crianças na casa de passagem e 57 caixas de bis para crianças de diversos bairros de Rio Negro e Mafra. Também foram entregues 500 pacotes com balas e pirulitos no bairro São Judas Tadeu. No dia 25 foi entregue a três famílias carentes uma cesta com guloseimas para um delicioso café da manhã, tudo feito com doações. Para a ação a família contou com a importante ajuda de outras pessoas solidárias, empresas e comércio local.

