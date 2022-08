Fase municipal do Bom de Bola teve início nesta segunda-feira em Rio Negro

A fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola teve início nesta segunda-feira (01) em Rio Negro com a primeira rodada. As demais rodadas serão realizadas durante esta semana conforme mostra a tabela.

Os jogos estão sendo realizados no Estádio Municipal Ervino Metzger envolvendo diretamente cerca de 240 estudantes de Rio Negro. Esta edição tem a participação das escolas e colégios:

Agrícola

Alvino Schelbauer

Barão de Antonina

Caetano Munhoz Rocha

Inácio Schelbauer

Ovande do Amaral

SESI

Devido à pandemia, a última edição do Bom de Bola foi realizada em 2019 com a participação de 10 equipes na fase municipal, divididas em quatro categorias:

Masculino A: em sistema de turno único, com cinco equipes inscritas, o Colégio SESI foi o grande campeão após vencer seus quatro jogos, garantindo sua participação na fase regional.

Masculino B: com a participação de duas equipes, o Colégio Ovande do Amaral levou a melhor sobre o Colégio Caetano e ficou com a vaga para a fase regional.

Feminino A: também com a participação de duas equipes, o Colégio Agrícola venceu o Colégio Ovande do Amaral e foi o representante de Rio Negro na fase regional.

Feminino B: com apenas uma equipe inscrita, as meninas do Colégio Ovande do Amaral nem precisaram entrar em campo na fase municipal, indo direto para a fase regional.

Durante este mês de agosto será realizada a edição 2022 da fase municipal, onde serão conhecidos os representantes do município de Rio Negro para a fase regional. A ação faz parte do 68º Jogos Escolares do Paraná.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.