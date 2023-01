Férias no Parque terá atrações gratuitas para as crianças em Rio Negro

Neste início de ano, durante o período de férias escolares, a Prefeitura de Rio Negro realizará excelentes ações para garantir a diversão, cultura e entretenimento para as crianças. As atividades são desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo com o apoio da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer.

Serão dois projetos com programação totalmente gratuita:

FÉRIAS NO PARQUE

Nos dias 11, 13, 17 e 19 de janeiro, das 14h às 16h, o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Seminário) estará cheio de atividades para a criançada. Estão programadas atividades esportivas e recreativas, cinema, caça ao tesouro, brincadeiras no campo, passeios nas trilhas e oficinas.

FÉRIAS NA BIBLIOTECA

Nos dias 12, 16, 18 e 20 de janeiro, também das 14h às 16h, a Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz terá diversas atividades para o público infantil, como contação de históricas, jogos educativos, campeonato de xadrez e torta na cara.

PARTICIPE

Para participar das atividades não é preciso realizar inscrição de forma antecipada. Basta chegar aos locais e se divertir! Importante: no parque do seminário as crianças devem estar acompanhadas dos pais o tempo todo durante as atividades. Na biblioteca pública os pais podem deixar as crianças com a equipe da cultura, pois o local ficará fechado com segurança durante o período das atividades.