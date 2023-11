Festa da Colonização de Rio Negro será realizada em dezembro

A 19ª Festa da Colonização tem nova data: 15, 16 e 17 de dezembro de 2023. O Município de Rio Negro e a Spinelli Produções decidiram pelo adiamento da Festa devido às condições climáticas apresentadas em nosso município e região nos últimos dias.

O município ainda se recupera das enchentes recentes, em que as equipes de trabalho atuam em várias frentes na reestruturação das estradas, limpeza das vias e manutenção dos espaços públicos atingidos. Com a volta das chuvas intensas e previsão de tempo instável para os dias de festa, inclusive com possibilidade de fortes ventos, a organização da 19ª Festa da Colonização decidiu pela transferência das datas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entendendo que a população rio-negrense, trabalhadora e perseverante, que construiu e desenvolveu Rio Negro ao longo desses 153 anos, merece uma festa em sua grandiosidade, faremos a transferência da data, para nos encontrarmos novamente em um momento mais oportuno, com segurança, garantindo que a 19ª Festa da Colonização possa ser aproveitada e usufruída por todos.

O show da dupla Cesar Menotti e Fabiano acontecerá no dia 15 de dezembro. Os ingressos adquiridos ou aqueles ganhados em sorteios permanecem válidos para a nova data. O show nacional com a banda Maskavo acontecerá no domingo, 17 de dezembro. As demais atrações serão anunciadas em breve. A Abertura do Natal, que aconteceria junto às festividades também terá nova data a ser definida.