Final de semana será de muito futebol em Rio Negro

Em uma promoção da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, neste final de semana (dias 11 e 12) terá início a edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro, com rodada no sábado e no domingo.

Os jogos deste final de semana serão realizados no Estádio Municipal Ervino Metzger. A entrada para assistir aos jogos é gratuita.

Na rodada de sábado, o público poderá acompanhar as estreias das equipes Audazes F.C e Burnley/Rilex pela categoria livre e das equipes Retiro Bonito F.C e Dynamo F.C, pela categoria Veterano 40+.

Já no domingo, a rodada será composta por três jogos da categoria livre, marcando as estreias das equipes Unidos da Bola F.C, Juventus RioMafra, Estação Nova, Troianos, 5º RCC e do atual campeão Soccer Art.