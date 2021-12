Fogos de artifício com barulho estão proibidos em Rio Negro; veja como denunciar

Priorizando a saúde e bem estar de crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais domésticos e silvestres, foi sancionada em Rio Negro a Lei Municipal n° 3099/2020, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a venda de fogos de artifício e quaisquer artefatos pirotécnicos, que causem poluição sonora, com potencial de produzir danos à saúde e a vida de pessoas e animais no Município.

A medida que visa conservar a saúde de moradores da região prevê a proibição a que se refere esta Lei estende-se a todo o Município, em recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados vetando o uso de fogos de vista com estampido, foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, com ou sem bomba, “post-à-feu”, “morteirinhos de jardim”, serpentes voadoras ou similares e morteiros com tubos de ferro.

O descumprimento ao disposto na Lei acarreta ao infrator a imposição de multa de 30 Unidades Fiscais do Município (UFM, atualmente custando R$ 3,72) para pessoa física e 200 Unidades Fiscais do Município para pessoa jurídica, valor que será dobrado na hipótese de reincidência.

Recomenda-se ainda, que mesmo ao utilizar fogos de artifício sem barulho, a pessoa manuseadora tome os devidos cuidados para que sejam evitados focos de incêndio, explosões acidentais, queimaduras entre outras situações problema.

A fiscalização e a aplicação de multas em caso de descumprimento desta Lei serão de responsabilidade do Município de Rio Negro através dos órgãos determinados pelo Poder Executivo.

Leia a Lei na íntegra: