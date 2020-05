Governo de SC anuncia retomada do transporte coletivo, mas não confirma data

O governo de SC anunciou nesta quarta-feira que vai liberar os serviços de transporte coletivo, mas não definiu a data da retomada.

Uma reunião com as empresas do setor está marcada para essa quinta-feira (14), para detalhar as regras sanitárias que já foram construídas pela equipe do COES. A informação foi confirmada pelo governador Carlos Moisés da Silva (PSL) em coletiva de imprensa no final da tarde de hoje.

De acordo com o governador, além das perdas econômicas que o setor teve desde que as restrições foram impostas em março, quando foi decretada emergência no estado, a essencialidade do transporte público já foi compreendida e o retorno deve ser sancionado.

No entanto, a circulação poderá não ocorrer em todas as regiões do estado, com base nos indicadores de transmissibilidade e na disponibilidade de leitos locais. “Vamos regulamentar esse projeto, mas deverá passar por portaria específica, que vai levar tempo de adaptação. As empresas precisarão se organizar, porque não estamos numa condição de normalidade”, comentou.