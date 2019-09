Grande “Bazar dos Dois Reais” será nesta sexta-feira e sábado em Rio Negro

Será realizado nesta sexta-feira e sábado, no Salão 6 de Agosto, em Rio Negro, o grande Bazar dos Dois Reais com inúmeras opções de roupas, calçados e utilidades domésticas com o preço único de R$ 2,00 a peça. O bazar será das 08h às 17h, com reposição para o sábado (dia 5).

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada às ações beneficentes do Dia das Crianças do Projeto Circo Social, que serão realizadas em 20 comunidades de Riomafra durante todo o mês de outubro.

O Salão 6 de Agosto fica localizado no Centro de Rio Negro, próximo a Igreja Matriz Bom Jesus da Coluna.