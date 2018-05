Greve dos caminhoneiros continua em Riomafra e região

No início da noite desta terça-feira alguns postos receberam combustível, o que gerou filas enormes em Rio Negro e Mafra. Porém, pouco tempo depois, manifestantes foram até os locais e impediram a continuação do fornecimento, forçando os postos a interromperem o atendimento. Os grevistas ainda continuam a manifestação em Mafra e cidades da região como Canoinhas, Papanduva, Campo do Tenente e Mandirituba. Em Mafra houve reunião entre as entidades de segurança para avaliar a situação na última segunda-feira. Nova reunião deverá ocorrer nesta quarta-feira

Mesmo após o governo federal anunciar na noite de domingo (27) as medidas que irá tomar para reduzir o preço do diesel e outras ações, a greve dos caminhoneiros entra hoje no seu décimo dia sem prazo para o fim.

Em Mafra a categoria esta parada na BR-116, no km 7 (Trevo do Mallon) em ambos os lados da rodovia e nas marginais – 2 km no sentido sul e 500 metros no sentido norte – e apenas veículos leves, ônibus e veículos de emergência estão passando.

Na tarde desta segunda-feira (28) foi realizada, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro (CDL), uma reunião com a participação das entidades representativas, órgãos públicos e forças de segurança do município. Na pauta estava a avaliação da situação e as medidas possíveis a serem tomadas.

O tenente-coronel PM, Marcelo Pereira, comandante do Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), um dos idealizadores da reunião, contou que o objetivo do encontro foi alcançado e que a Polícia Militar está atendendo a demanda de escolta de combustíveis para uso no atendimento dos serviços básicos, como hospitais, ambulâncias, policia e bombeiros.

Sobre os atendimentos de ocorrências falou que a PM esta atendendo dentro da normalidade tanto Mafra quanto as outras três cidades que fazem parte do Gemfa – Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. E, que cada setor tem que observar qual é a sua necessidade e encaminhar para a PM, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e dentro das necessidades e prioridades será direcionada os meios para ajudar.

A Casan também esteve presente na reunião, onde expôs que não haverá problemas desabastecimento de água no período de 20 dias, que existe materiais suficientes para fazer o tratamento da água bruta para este período e que o caminhoneiros não estão restringindo a passagem de caminhos com produtos químicos para o tratamento de água.

A Polícia Rodoviária Federal disse que está monitorando as ocorrências e os locais de manifestação e realizando o apoio nas escoltas de produtos essências como remédios para hospitais e combustíveis para as forças de segurança e ambulâncias. Uma nova reunião deverá acontecer hoje 30.

PRODUTOS COMEÇAM A FALTAR NOS MERCADOS

Após uma semana de greve alguns produtos começam a faltar nos mercados de Mafra e Rio Negro. Os primeiros a faltar foram às frutas e verduras, que mesmo antes do final de semana já não eram encontrados nas prateleiras e gôndolas dos mercados. O leite e alguns lacticínios, produtos que os supermercados compram semanalmente, também começaram a faltar, o leite integral foi o primeiro a acabar. Em determinados estabelecimentos ainda é possível encontrar leite, mas os estoques também já estão no fim.

Outros produtos como arroz, feijão, macarrão, entre outros ainda são encontrados, porém algumas marcas já foram esgotadas.

Tem supermercado que está divulgado entre seus clientes que pelo motivo da paralisação dos caminhoneiros está limitando a compra em no máximo de cinco unidades de cada produto.

COMBUSTÍVEL

No início da noite desta terça-feira alguns postos receberam combustível, o que gerou filas enormes em Rio Negro e Mafra. Porém, pouco tempo depois, manifestantes foram até os locais e impediram a continuação do fornecimento, forçando os postos a interromperem o atendimento.

O movimento ganhou forças nas redes sociais. A informação sobre os postos que estão atendendo se espalhou rapidamente. Muitas pessoas são favoráveis à continuação da greve, então impedem que os postos forneçam combustível.

Alguns postos que têm combustíveis receberam a gasolina e o etanol com escolta e estão atendendo apenas as forças de seguranças, hospitais, defesa civil e ambulâncias.

GÁS DE COZINHA

Na sexta-feira (25) algumas distribuidoras de gás de cozinha ainda tinham o botijão de 8 kg, o de 13 havia acabado ainda na quinta-feira. Hoje nenhuma distribuidora possuí gás para revenda, pois a grande maioria trabalha por demanda ou recebem os botijões cheios semanalmente.

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo foi normalizada no fim da tarde desta segunda-feira, onde a Seluma, empresa responsável pela coleta conseguiu junto aos caminhoneiros a liberação da passagem do caminhão de transbordo de resíduos de lixo comum até o aterro sanitário.

TRANSPORTE COLETIVO

A Viação Santa Clara está trabalhando com a redução de ônibus em algumas linhas, na linha Faxinal/Bom Jesus, a principal das duas cidades, três ônibus estão fazendo o trajeto e na linha Vila Ivete/Jardim América apenas um. As demais linhas foram suspensas. A empresa tomou estas medidas para que o transporte coletivo seja mantido no seu mínimo e não pare.

PREFEITURA E CÂMARA DE MAFRA PARARAM

Na manhã de ontem, após nove dias de paralisação, o prefeito Wellington Bielecki, assinou um decreto criando um gabinete de gerenciamento de crise composto pelas seguintes autoridades: Prefeito Municipal; Vice-Prefeito Municipal; Secretário de Administração; Secretário da Fazenda e Planejamento; Procurador-Geral do Município; Chefe da Defesa Civil de Mafra; Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra; Delegado Regional de Mafra; Tenente Coronel Comandante da Guarnição Especial de Mafra; Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra e Inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Mafra.

Além deste decreto assinou outro decretando ponto facultativo nos órgãos da Prefeitura de Mafra, de hoje, 29, a partir das 12 horas, dia 30 (quarta-feira) e 04 de junho (próxima segunda-feira) o dia todo.

De acordo com os decretos assinados ontem as aulas das escolas públicas municipais também estão suspensas, apenas o ensino fundamental permanecerá sendo atendido, em regime de urgência, com concentração na Escola Anjo da Guarda em razão da escassez de gás e de merenda escolar.

CÂMARA DE VEREADORES SUSPENDE SESSÕES

A Câmara de Vereadores de Mafra também decretou a suspensão da sessão ordinária de ontem, e da próxima segunda-feira, assim como determinou que hoje e segunda-feira será ponto facultativo da casa de leis.

ESCOLAS E UNC AINDA CONTINUAM SEM AULA

As escolas estaduais, particulares e a Universidade do Contestado estão mantendo a suspensão das aulas até que o movimento dos caminhoneiros termine.

EMPRESAS TAMBÉM PARARAM

Algumas empresas de Mafra e Rio Negro dispensaram seus funcionários e pararam a produção até que a paralisação dos caminhoneiros termine. Muitas estavam sem materiais para linha de produção, algumas com caminhões retidos nos bloqueios. Além disto, aquelas empresas que possuem restaurante para seus funcionários decidiram suspender as atividades devido a uma possível falta de gás e comida. Algumas já informaram que retornam apenas na segunda-feira (4), se tudo se normalizar.

HBJ SUSPENDE CIRURGIAS ELETIVAS

O Hopistal Bom Jesus (HBJ) manteve as cirurgias eletivas até segunda-feira (28), desde ontem suspendeu o serviço mantendo apenas as cirurgias de emergência. Segundo informações do HBJ, alguns medicamentos e insumos hospitales estão começando a faltar e eles estão tentando junto aos fornecedores o envio direto sem translado por transportadora. Outro problema são os funcionários que por falta de combustível não estão conseguindo ir trabalhar.

MATERNIDADE MANTÉM O ATENDIMENTO NORMAL

A Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK) está com seu atendimento normal, segundo a direção da instituição o único problema encontrado foi na última sexta-feira referente as roupas que foram para lavação e ficaram retidas, mas foram liberadas em seguida.

Tentamos contato com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas até o fechamento da edição não obtivemos retorno das nossas ligações.

PONTOS BLOQUEADOS NA BR-116 NA NOSSA REGIÃO

– km 7 em Mafra/SC: ambos os sentidos liberados para veículos leves, ônibus e veículos de emergência, sem registro de lentidão. Há paralisação de caminhões e carretas nos acostamentos e vias marginais por aproximadamente 2 km no sentido sul e 500 metros no sentido norte;

– km 54 em Papanduva/SC: ambos os sentidos liberados para veículos leves, ônibus e veículos de emergência. Caminhões parados no trevo de acesso ao município, não há registro de lentidão;

– km 138 em Santa Cecília/SC: ambos os sentidos liberados para veículos leves, ônibus e veículos de emergência. Veículos de carga estacionados em faixa de domínio, não há registro de lentidão.