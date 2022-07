Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro realiza “imersão teatral”

Conteúdo abordado será aplicado em espetáculo de estreia do grupo, no final de julho

No último domingo, 03 de julho, os membros do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro participaram de uma ação diferenciada: a “Imersão Teatral”. A atividade, que aconteceu ao longo do dia inteiro, foi conduzida pelo coordenador Henrique Gaio e permitiu que os participantes aperfeiçoassem ainda mais seus conhecimentos técnicos a respeito da arte teatral.

A partir de histórias e recordações pessoais, foram trabalhados temas como: Consciência Corporal, Técnica Vocal, Técnicas de Narrativa e Encenação. Com este conteúdo, será criada uma grande apresentação agendada para o final deste mês, que marcará a estreia oficial do Grupo de Teatro Municipal nos palcos de Rio Negro.

A criação do Grupo Municipal de Teatro é uma das inovações promovidas neste ano. É uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. “Este grupo é um grande diferencial muito aguardado pela nossa comunidade, com a parceria do Conselho de Políticas Culturais colocamos em prática, e agora, em breve, toda a comunidade poderá prestigiar o espetáculo de estreia do grupo e apoiar nossos artistas locais”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide.