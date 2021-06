Há chance de nevar em Riomafra; frio intenso deve permanecer até quinta

Segundo o Inmet, há possibilidade de nevar até terça-feira na região da serra catarinense até ao sul do Paraná. Chuvas congeladas também deve continuar acontecendo nas serras gaúchas e catarinenses.

“No decorrer dessa semana, entre segunda (28) e terça (29) teremos queda de neve nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Ainda na terça e durante toda semana teremos formação de geadas nos três estados. Essa onda é um fenômeno normal que acontecem durante o inverno”, disse o meteorologista do Inmet, Gil Schreiner Russo.

Em Santa Catarina houve registro de neve pela manhã em pelo menos três cidades e à tarde voltou a ocorrer o fenômeno.

Quais são as condições climáticas necessárias para haver neve?

Não basta uma cidade ter temperaturas baixas em determinado dia para nevar. É preciso que as nuvens estejam úmidas e que tanto a temperatura da atmosfera como a temperatura do solo estejam baixas (em torno de zero grau ou menos). Além disso, é essencial que todo o caminho percorrido pelo vapor d’água que sobe até as nuvens (para formar os cristais de neve) e o que desce (já com ela formada) esteja gelado para que os cristais não derretam, se transformando em chuva.

No Brasil, as raras precipitações de neve ocorreram em pontos serranos dos estados do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Cidades localizadas em altitudes acima de 1.250 metros e ao sul do Brasil, como a catarinense São Joaquim e a gaúcha São José dos Ausentes, sofrem influência das massas de ar vindas do polo Sul e, por isso, registram neve com mais frequência.

A previsão do tempo indica -1 grau às 7h desta terça-feira em Riomafra.

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Riomafra e região e proporcionou uma experiência inesquecível para todos. A cor branca que cobria o chão, as casas e a vegetação foi motivo de alegria para a população que não conhecia este fenômeno. Clique aqui e veja diversas fotos.