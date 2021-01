Há diferença de até 699% no preço do material escolar; confira dicas para economizar

Pesquisar bem os preços antes de comprar o material escolar pode gerar uma boa economia. Pesquisa realizada pelo Procon/SC mostra que a diferença de valores entre produtos similares chega a variar até 699%, como é o caso de uma caneta esferográfica, que pode ser encontrada por R$ 1,00 até R$ 7,99 em estabelecimentos visitados pelo fiscais na capital catarinense.

Ao todo, foram pesquisados os valores de 17 itens constantemente solicitados pelas escolas. Borracha, canetas e tintas para pintura são os que mais oscilam.

Clique aqui e confira a tabela completa.

Pedidos abusivos

O Procon/SC recomenda que os pais fiquem atentos aos pedidos das escolas, pois algumas instituições podem fazer pedidos que não cabe a eles fornecerem, como álcool, giz e pincel para lousa, lenços descartáveis, copos plásticos ou medicamentos.

De acordo com o diretor do órgão, Tiago Silva, a escola só pode exigir os materiais utilizados nas atividades diárias do aluno e em quantidade razoável. Também não pode haver especificação da marca ou do local para compra.

Dicas

O diretor do Procon/SC sugere que, antes de ir as compras, o consumidor verifique quais dos produtos da lista de material já possui em casa e, ainda, se estão em condição de uso, evitando assim, compras desnecessárias. Outra forma de economizar é promover a troca de livros didáticos entre alunos.

Alguns estabelecimentos concedem bons descontos para compras em grandes quantidades, dessa forma pode ser interessante efetuar compras coletivas, em parceria com outros pais. Nas compras pela internet o consumidor deve estar atento ao site acessado, verificando se é confiável e se apresenta segurança. Além disso, é preciso verificar o custo do frete, que pode encarecer a compra.