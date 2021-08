Hoje tem show de Marcio Juliano – Outro Samba em Rio Negro

Marcio Juliano РOutro Samba era para ser um show que circularia presencialmente em várias cidades do interior do Paraná, mas por conta da pandemia, a proposta teve que ser adaptada, o show ganhou formato digital e está sendo transmitido ao vivo pelo Youtube e direcionado para várias cidades. Ele marca o lançamento do projeto e do DVD do cantor. Paiçandu, Balsa Nova, Lapa e São Mateus do Sul já foram contempladas em julho deste ano. Neste mês a circulação virtual vai chegar em novas cidades:

Rio Negro, dia 21/08 (sábado), às 19h, pelo link:

https://www.youtube.com/marciojuliano

Antonina, dia 22/08 (domingo), às 20h, pelo link:

www.proec.ufpr.br/festival2021/index.html

A apresentação voltada para Antonina faz parte da programação do Festival de Inverno da UFPR, que está na sua 31ª edição.

Apesar de ser direcionado para cidades específicas, o show pode ser visto de qualquer lugar, basta clicar no link no dia e horário programados. Mas, após a transmissão não ficará mais disponível online.

O show audiovisual √© uma colagem sofisticada de 12 clipes gravados em diferentes momentos e espa√ßos, parte deles realizados em 2019 e outra em 2021, durante a pandemia. O clipe que abre o show Eu Quero Um Samba (Janet de Almeida e Haroldo Barbosa), por exemplo, retrata este contexto do isolamento social, foi criado a partir da colabora√ß√£o de v√°rios artistas que se gravaram dan√ßando em suas casas. O Teatro Gua√≠ra, em Curitiba, foi usado como loca√ß√£o para alguns clipes. O palco, a plateia, as coxias, e os camarins serviram de cen√°rio para as grava√ß√Ķes realizadas presencialmente no ano passado, respeitando todos os protocolos sanit√°rios para garantir a seguran√ßa dos artistas e da equipe.

Outro Samba √© um mergulho na √Čpoca de Ouro, per√≠odo representado por uma gera√ß√£o de grandes compositores brasileiros entre 1929 e 1945, mas com uma leitura contempor√Ęnea deste universo musical. Conta com virtuoses como S√©rgio Albach (clarone e clarinete), que tamb√©m assina a dire√ß√£o musical, Daniel Migliavacca (bandolim e viol√£o tenor), Lucas Melo (viol√£o 7 cordas) e Lu√≠s Rolim (bateria e percuss√£o).

Dorival Caymmi, Wilson Baptista, Noel Rosa, Pixinguinha, Ary Barroso est√£o presentes no repert√≥rio com narrativa diversa que homenageia o samba e suas m√ļltiplas possibilidades, mas que sobretudo evoca a alegria, o amor e a supera√ß√£o da melancolia.

‚ÄúAs composi√ß√Ķes retratam um pa√≠s que me interessa discutir, refletir e que, ainda hoje, abordam quest√Ķes relevantes,¬†como no caso da m√ļsica Pedreiro Waldemar (Wilson Baptista e Roberto Martins) que constr√≥i um edif√≠cio e depois n√£o pode entrar. Bem oportuna tamb√©m √© a reflex√£o de Noel Rosa na mordaz e bem-humorada composi√ß√£o Com que Roupa? (Noel Rosa)‚ÄĚ, conta Marcio Juliano que tamb√©m dirige o trabalho.

Os clipes que comp√Ķem o show misturam diferentes linguagens e trazem a participa√ß√£o de muitos artistas. Est√£o presentes: Orquestra √† Base de Sopro de Curitiba na faixa Boneco/Nega do Cabelo, releitura que mescla Nega do Cabelo Duro e¬†Boneca de Pixe,¬†que tamb√©m conta com a participa√ß√£o das cantoras √Črica Silva (Banda Mulamba), Iria Braga, Milena Tupy e da atriz Cassia Damasceno (Companhia Brasileira de Teatro). A cantora Uyara Torrente, da Banda Mais Bonita da Cidade, est√° em Judiaria de Lupic√≠nio Rodrigues e a performer Giorgia Concei√ß√£o – Miss G atua em Na Aldeia (Silvio Caldas, Caruzinho e De Chocolat). Tem ainda a participa√ß√£o ilustre de artistas de fora do Paran√°, como a cantora M√īnica Salmaso, considerada uma das mais importantes do Brasil, em Provei (Noel Rosa e Vadico), e o trombonista Raul de Souza, falecido em junho deste ano, que gravou Na Aldeia.

‚ÄúOutro Samba √© um convite para o compartilhar virtual, para a escuta coletiva que nos leva, atrav√©s da m√ļsica, a uma determinada hist√≥ria do Brasil. Uma possibilidade de conex√£o com nossa ancestralidade na tentativa de compreender os caminhos e as escolhas coletivas que nos trouxeram at√© aqui‚ÄĚ, conclui Marcio.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=hoF8AZJnX2U&t=72s

Projeto realizado com o apoio da Copel, por meio do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo √† Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura ‚Äď Governo do Estado do Paran√°.

REPERT√ďRIO DO SHOW OUTRO SAMBA – MARCIO JULIANO

1 РEu Quero Um Samba / Janet de Almeida e Haroldo Barbosa

2 РJudiaria / Lupicínio Rodrigues

3 ‚ÄstNa Aldeia¬†/¬†Silvio Caldas, Caruzinho e De Chocolat

4 -Louco – pot-pourri

Aos Pés da Santa Cruz / Marino Pinto e Zé da Zilda

Agora é cinza / Bide e Marçal

Preconceito / Wilson Baptista e Marino Pinto

Camisa amarela / Ary Barroso

Morena Boca de Ouro / Ary Barroso

Sem Compromisso / Geraldo Pereira e Nelson Trigueiro

Ela Era Seu Mundo / Wilson Baptista e Henrique Almeida

5 ‚Äď Provei /¬†Noel Rosa e Vadico¬†

6 –¬†Madrugada e Amor¬†/ Jos√© Messias

7 РO Mar / Dorival Caymmi

8 ‚Äď Jo√£o Ningu√©m¬†/¬†Noel Rosa

9 РCom que Roupa? / Noel Rosa

10 РPedreiro Waldemar / Wilson Baptista e Roberto Martins

11 РBoneco / Ary Barroso e Luiz Iglésias Nega do Cabelo / Rubens Soares e David Nasser                            

12 ‚ÄstBenguel√™ /Pixinguinha e Gast√£o Vianna¬†

Ficha Técnica:

Direção: Marcio Juliano, Direção Musical: Sérgio Albach, Assistência de direção e Iluminação: Nadja Naira, Gravação, Mixagem e Masterização: Chico Santarosa, Fotografia e Montagem: Alan Raffo

Com Marcio Juliano, S√©rgio Albach, Daniel Migliavacca, Lucas Melo, Lu√≠s Rolim, M√īnica Salmaso, Raul De Souza, Uyara Torrente, √Črica Silva, Milena Tupi, Iria Braga, Cassia Damasceno, Orquestra √Ä Base De Sopro De Curitiba, Giorgia Concei√ß√£o, Bina Zanette e Glaucia Domingos.

Sobre Marcio Juliano

Marcio Juliano √© um artista brasileiro. Natural de Curitiba, come√ßou no teatro e na m√ļsica aos 15 anos. De l√° para c√° escreveu, comp√īs, cantou, atuou, dirigiu, dan√ßou, operou luz, foi contrarregra, produziu. Em 2005, fundou a Cia Ilimitada, produtora cultural onde realiza seus projetos. Como cantor, estreou em 2006, No√ęl, show c√™nico musical em homenagem a Noel Rosa, com dire√ß√£o de Marcio Abreu e Dire√ß√£o Musical de S√©rgio Albach. O disco No√ęl veio em 2009, com ele Marcio visitou teatros de 25 cidades brasileiras, em mais de 70 apresenta√ß√Ķes, que tiveram um p√ļblico de 50 mil espectadores. Seu trabalho mais recente √© o projeto Outro Samba, que faz uma releitura das composi√ß√Ķes da √Čpoca de Ouro e inclui a grava√ß√£o de CD e tamb√©m DVD e pode ser conferido no site do artista: http://marciojuliano.com.br/

