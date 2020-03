Hoje tem Superlua; é possível fazer belas fotos em Rio Negro e Mafra

Capriche nas fotos e divulgue para que os amigos admirem a beleza de Rio Negro e Mafra com o belo luar. Envie para nós através do e-mail minhanoticia@clickriomafra.com.br ou pelo Facebook: www.facebook.com/clickriomafra

Acontece na noite desta segunda-feira (9) uma das maiores e mais brilhantes “superluas” do ano. O fenômeno ocorre quando a Lua está cheia ao mesmo tempo em que está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, chamado de Perigeu.

No Brasil o melhor horário para observar o fenômeno será logo após o pôr-do-sol, por volta das 19 horas. Entretanto, o momento exato do Perigeu será algumas horas antes, às 14h48 no horário de Brasília.

Para ver a superlua não é necessário nenhum equipamento especial, basta olhar para o céu. Mas quem tiver binóculos ou telescópio poderá apreciar tudo ainda mais de perto, como no vídeo acima, gravado em fevereiro nos EUA. E se você perder o espetáculo, não se preocupe: haverá outra superlua em cerca de um mês, no dia 8 de abril.

Capriche nas fotos e divulgue para que os amigos admirem a beleza de Rio Negro e Mafra com o belo luar. Envie para nós através do e-mail minhanoticia@clickriomafra.com.br ou pelo Facebook: www.facebook.com/clickriomafra

* Com informações do site Olhar Digital