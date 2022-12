Horários de atendimento da saúde de Rio Negro neste fim de ano

A Prefeitura de Rio Negro estará no período de recesso entre os dias 26 e 31 de dezembro. O Paço Municipal e as secretarias suspenderão os serviços, retornando o atendimento ao público no dia 2 de janeiro de 2023.

Não haverá recesso para órgãos da administração pública que prestam serviços considerados essenciais, como a saúde.

Os serviços da Secretaria Municipal de Saúde funcionarão em regime de sobreaviso no período de 26/12 a 30/12/2022: combate a endemias, departamento de informática, departamento de compras, departamento financeiro, faturamento e auditoria, municipalização, ouvidoria, RH, saúde do trabalhador, serviço social, vigilância sanitária.

O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster ficará fechado durante o recesso. Todas as consultas do período de 26/12 a 30/12/2022 foram atendidas antes do recesso. O laboratório municipal terá atendimento presencial de 26 a 29 de dezembro das 8h às 12h. No dia 30 de dezembro estará fechado para higienização.

O CAPS terá atendimento presencial das 8h às 14h. A Casa de Saúde da Mulher e da Criança terá atendimento sobreaviso nos dias 26, 27, 28 e 30 de dezembro e atendimento presencial no dia 29/12/2022. Já a Base Covid e a Vigilância em Saúde terão atendimento das 8h às 14h nos dias 26, 27, 28, 29 e 30.

A Atenção Primária, durante o período de recesso, terá o atendimento na ESF Antônio Bossi entre os dias 26 a 30 de dezembro das 8h às 17h.