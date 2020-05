Compartilhar no Facebook

Um requerimento aprovado nesta semana na C√Ęmara de Rio Negro, pede a constru√ß√£o de um heliporto no Hospital Bom Jesus, com o objetivo de facilitar e tornar a transfer√™ncias de pacientes graves para outras unidades hospitalares √°geis e r√°pidas quando tem a necessidade do uso de aeronaves.