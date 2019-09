IBGE abre processo seletivo com 2.658 vagas de nível médio

São 1.343 vagas temporárias para Coordenador Censitário de Subárea (CCS), distribuídas em diversos municípios da federação, e 1.315 vagas temporárias para Agente Censitário Operacional (ACO), distribuídas entre as 27 capitais.

Na região há vagas para Coordenador Censitário de Subárea (CCS) nos municípios de Rio Negro, Mafra e Canoinhas.

As inscrições estão abertas de 25 de setembro a 15 de outubro e serão feitas pela internet, no endereço: https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019, onde também pode ser baixado o edital do processo seletivo. As provas estão previstas para 8 de dezembro e serão realizadas em todos os municípios onde há vagas disponíveis.

A função de Coordenador Censitário de Subárea (CCS) exige nível médio completo e carteira nacional de habilitação, no mínimo para a categoria B.

A remuneração mensal é de R$ 3.100,00 para uma jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios Alimentação, Transporte e Pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei nº 8.745/93. Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. O desempenho dos contratados será avaliado mensalmente.

Todas as informações bem como o cronograma completo do processo seletivo estão disponíveis no edital, que deve ser lido atentamente pelos candidatos.