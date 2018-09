Ideb: Mafra e Rio Negro ficam com nota acima da meta no ensino fundamental

No ensino médio as duas cidades ficaram abaixo da nota estipulado pelo MEC

Saiu o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 2017, indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. Tanto Mafra quanto Rio Negro ficaram acima da meta estipulado pelo Ministério da Educação (MEC) nos anos inicias do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e nos anos finais (6º ao 9º ano).

Já no ensino médio as duas cidades ficaram abaixo da meta, fato que aconteceu com a maioria das cidades brasileiras.

Mafra ficou com nota 6,6 para os anos inicias do ensino fundamental, nota 4,9 paras os anos finais e nota 4 para o ensino médio. Rio Negro do 1º ao 5º ano alcançou 7,4, do 6º ao 9º ano ficou com 5,1 e no ensino médio atingiu 3,8.

Rio Negro obteve a maior nota da região metropolitana nas séries inicias, Mafra ficou em quarto em comparação com as cidades do planalto norte, ficaram a frente Canoinhas (6,7), Papanduva (7,0) e Irineópolis (7,6).

O Ideb é realizado desde 2007 de dois em dois anos e foi formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Nestes período Mafra e Rio Negro sempre aumentaram suas notas, de 4,8 em 2007 para 6,6 em 2017, e de 5,6 para 7,4, respectivamente.

As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.

O índice funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do censo escolar, realizado anualmente.