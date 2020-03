Idosos com mais de 60 anos estão sendo vacinados em casa contra a gripe

Começou nesta segunda-feira (23), a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (Gripe) em todo Brasil. Em Mafra-SC, a Secretaria de Saúde adotou uma estratégia inédita: a vacinação a domicílio para idosos com mais de 60 anos. Esta ação começa nesta terça-feira e vai até sexta-feira (27). São 18 equipes da Secretaria, com profissionais devidamente capacitados, identificados e paramentados (equipamentos/vestimenta com medidas de segurança) e veículo oficial, que irão a todos os bairros e interior do município vacinar o público-alvo desta primeira etapa de vacinação. O horário de atuação das equipes é das 8 às 19h.

O município de Mafra tem 5900 idosos que devem receber a dose da vacina contra a Influenza (gripe). Segundo o prefeito Wellington Bielecki, e a Secretária de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, esta medida é para evitar que o idoso saia de casa, conforme preconizam os decretos estaduais e municipais publicados na última semana. “Os profissionais de saúde se organizaram para esta primeira etapa de vacinação que prioriza os idosos. Nós temos os dados de todos, sabemos os endereços e vamos no domicílio da pessoa. Tudo para que ela não saia de casa. Precisamos que o idoso entenda a seriedade da atual situação”, declarou o prefeito. Vale destacar que a vacina não protege contra o COVID-19, mas sim contra a gripe.

FORÇA TAREFA

Como medida para atendimento da população idosa do município, o prefeito emitiu o Decreto Municipal nº 4294 que “autoriza, em caráter geral e excepcional, a utilização de todos os veículos oficiais do município para a realização da campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) de 2020 – autoriza, em caráter geral e excepcional, todo e qualquer servidor público municipal (efetivo, comissionado ou temporário), portador de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida, a conduzir veículos oficiais do município durante a realização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (Influenza) de 2020 (…)”. A íntegra do Decreto pode ser acessada no site da Prefeitura, link Legislação. “Medidas estão sendo tomadas, mas pedimos que a população, não só idosa, mas de todas as faixas etárias, que fiquem em casa. Estamos fazendo a nossa parte enquanto poder municipal, mas as pessoas também devem ter essa responsabilidade. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato com a Sala de Informações”, explicou o prefeito.

SEMANA DECISIVA

A secretária de saúde fez um alerta aos idosos, reforçando algumas questões. “Os idosos pertencem ao grupo de risco que está morrendo pelo COVID-19. Não estamos em férias, mas sim em quarentena e passamos por um período crítico. Portanto, não é o momento de sair, e sim de ficar em casa”, salientou. Além disso, Jaqueline pede aos idosos que não compareçam às unidades de saúde para fazer exames de rotina. “Estamos na semana decisiva, finalizando os sete dias de isolamento social. Devemos ficar em casa confinados para diminuir a disseminação do vírus”, disse. Quanto à estratégia de vacinação contra a gripe, reforçou que ninguém vai ficar sem a dose, pois estas estão garantidas. “A vacina vai chegar de forma gradativa. Aguardem. Ajudem a nos proteger e a proteger toda população: não saia na rua, não vá correr, não vá passear com o cachorro. Fique em casa. Precisamos da população, pois não conseguimos fazer nada sem o apoio incondicional de todos”, finalizou.

Panorama da Sala de Informações COVID-19 Mafra – 24.03.20 às 10 horas

– Atendimentos na Unidade Especializada: 196

РAtendimento na Sala de Informa̵̤es: 1033

– Pacientes Monitorados: 54

– Casos Suspeito: 03

– Casos Confirmados: Zero

– Casos Descartados: 02

Em Rio Negro a vacinação também está sendo realizada de forma domiciliar. Os profissionais da sua unidade de saúde percorrerão os bairros realizando a vacinação de acordo com listagem de nomes e endereço dos pacientes prioritários.