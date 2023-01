Iluminação pública de Rio Negro recebe constantes aprimoramentos

A Prefeitura de Rio Negro trabalha intensamente para melhorar a qualidade de vida da população. Entre as ações estão os serviços realizados com foco na segurança de todos nas vias públicas, por isso a manutenção da rede de iluminação pública é constante no município.

Nesta sexta-feira foi realizada a ampliação da rede elétrica no bairro Volta Grande e a troca de lâmpadas e hastes em postes do bairro Alto e Bom Jesus. O prefeito de Rio Negro em exercício, Alessandro von Linsingen, esteve nos locais para acompanhar a execução dos serviços.

Além de reduzir o consumo de energia elétrica e ter mais durabilidade, as trocas geram maior luminosidade para as ruas, reforçando a segurança no município, principalmente em áreas industriais, quando trabalhadores utilizam as vias durante a noite.

Em 2022 a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, concluiu a primeira etapa do projeto “Rio Negro Cidade LED”, que visa a substituição das lâmpadas da iluminação pública por LED. Nesta primeira fase, a nova iluminação atendeu a Avenida General Plínio Tourinho, a partir do portal de acesso ao município, a Rua Saturnino Olinto e Rua Dr. Vicente Machado até a Ponte Dr. Rodrigo Ajace. As luminárias antigas foram substituídas por luminárias LED, 150 W, e fotocontrole.

Outros projetos estão em andamento para aprimorar a iluminação pública de Rio Negro, tornando o município bem iluminado, seguro e cada vez mais belo, na cidade e no interior.