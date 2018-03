Iniciado o Estágio de Instrução Preparatória para Oficiais Temporários (EIPOT) no 5º RCC

Compartilhar no Facebook

No dia 1º de março, iniciou-se o Estágio de Instrução Preparatória para Oficiais Temporários (EIPOT) para os Aspirantes-a-Oficiais formados no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do 5º Regimento de Carros de Combate.

O objetivo deste estágio é aprimorar os Aspirantes na formação, bem como ambientá-los ao desempenho das atividades correntes de uma Organização Militar (OM) e propiciar ao futuro oficial a oportunidade de travar contato com atividades dos corpos de tropa, tais como instruções, verificações de material carga, serviço de escala, dentre outras.

Participam do estágio os Aspirantes Natanael Luan De Lima, Alisson Mario Decky, Jõao Victor Unger Miguel, Alexandre Baumgartner Taborda e Phelipe Alves Baumgartner.