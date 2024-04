Inscreva-se gratuitamente para o Pós-NRF Sebrae em Rio Negro

O Sebrae/PR e a Fecomércio foram até a NRF 2024 (o maior evento de varejo do mundo), que aconteceu em Nova York, e trouxeram de lá tendências do futuro do setor para compartilhar com você em um evento exclusivo com um conteúdo incrível. E você ainda terá acesso ao Guia de Tendências – Especial NRF.

Ficou curioso? Quer saber mais? Então, faça já a sua inscrição no Pós-NRF Sebrae em Rio Negro.

Vamos juntos transformar a visão para o seu negócio.

🗓️ 23 de abril de 2024

⏰ 18h30

📍SESC Rio Negro – Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova

Evento gratuito. Vagas limitadas

🔗 link de inscrição: https://cloud.divulga.sebraepr.com.br/pos_nrf_2024_rionegro