Inscrições abertas para o “Concurso Realeza” da XIV Festa da Colonização

Podem participar garotas com idades entre 16 a 25 anos, residentes em Rio Negro e que estejam representando uma Empresa, Associação, Indústria ou Comércio do município.

Estão abertas as inscrições para o “Concurso Realeza” da XIV Festa da Colonização da cidade de Rio Negro, que elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas do evento.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 19 de outubro, no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs, localizado no Centro da cidade.

Mais informações e regulamento do concurso pelo e-mail arquivohistorico.rionegropr@gmail.com ou pelo telefone (47) 3645-0623.