Inscrições abertas para o curso gratuito de empreendedorismo para artesãos

Estão abertas as inscrições para o Curso Empreendedorismo para Artesãos, oferecido pela Adetur Rotas do Pinhão, Cooparte e Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

O curso será regional, com aulas no município de Campo do Tenente (sendo disponibilizado transporte para os alunos), sendo a primeira etapa em sete encontros presenciais.

A segunda etapa consiste em uma consultoria individualizada e a terceira etapa encerra o curso com uma “Exposição de Artesanato”.

O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março na Secretaria de Cultura e Turismo. Mais informações pelo WhatsApp: (47) 3643-7664.