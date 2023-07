Compartilhar no Facebook

Estão abertas até o dia 25/07/2023 as inscrições para tutor do Polo UAB de Rio Negro para o curso de Pedagogia oferecido pela UFPR.

Os interessados que possuírem a formação superior no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou normal superior podem se inscrever no processo através do https://bit.ly/3rtpegB