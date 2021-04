Instalação da nova iluminação da Ponte Metálica é concluída

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, concluiu na última semana a iluminação da Ponte Dr. Diniz Assis Henning. A ponte está passando por diversas melhorias, em um projeto de revitalização turística. Nesta etapa, a iluminação antiga foi substituída por lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas.

Recentemente a ponte passou por um importante processo de pintura em sua estrutura metálica, com remoção da ferrugem e pintura antiga, e aplicação da nova cor: laranja internacional, que resgata sua tonalidade original. Posteriormente as cabeceiras também foram reformadas e pintadas. Ao todo, já foram investidos cerca de R$ 160 mil nas obras. A revitalização turística ainda prevê a iluminação temática do local.

O intuito é revitalizar esse importante patrimônio histórico e cultural rionegrense, que representa relevantes momentos da nossa cidade. A Ponte Dr. Diniz Assis Henning já foi cenário de grandes acontecimentos, já foi tema de reportagens e é um de nossos mais bonitos cartões postais. Especialmente agora, após a nova pintura, tem chamado a atenção de todos que por ali passam.

A Ponte Dr. Diniz Assis Henning foi inaugurada em 22 de novembro de 1896 e possui 110 metros de extensão. Devido a sua importância, foi tombada como Patrimônio Histórico dos Estados do Paraná e de Santa Catarina.

