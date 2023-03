Integrantes do NUTEAD visitam a Prefeitura e o polo educacional de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Rio Negro recebeu na manhã da última sexta-feira (10) a visita dos integrantes do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da UEPG (NUTEAD), Carlos Alberto Godoy e Jean Popoatzki. Eles visitaram a Prefeitura e o Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira com o objetivo de conhecer os locais e entregar materiais de divulgação dos cursos atuais.

Na ocasião eles foram recepcionados pela coordenadora do polo, Mônica Alessandra Belém, pela secretária municipal de educação de Rio Negro, Vera Pfeffer Schelbauer, e pelo prefeito James Karson Valério.

CURSOS EM RIO NEGRO

O prazo para se inscrever no Vestibular Unificado EaD UVPR 2023 foi prorrogado. Agora as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março.

Para Rio Negro são 20 vagas disponíveis atualmente para o curso de Tecnologia em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que será realizado na modalidade à distância, com aulas no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site cps.uepg.br/ead

Para este ano de 2023 estão previstos os cursos em Rio Negro:

Especialização (pós) em Educação Digital

Especialização (pós) em Informática da Educação

Licenciatura em Geografia

Licenciatura em Informática

Licenciatura em Letras Espanhol (segunda licenciatura)

Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas

Licenciatura em Pedagogia

Tecnólogo em Gestão da Cultura

Tecnólogo em Mineração

Tecnólogo em Tecnologia em Gestão Pública

Cada cidadão pode realizar um curso gratuito. Todas as informações sobre as inscrições serão divulgadas no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br) e na imprensa local.

Os cursos terão 30% das aulas presenciais e 70% online. As aulas serão realizadas esporadicamente nos finais de semana no polo, conforme o calendário homologado por casa universidade (ainda será divulgado). Não haverá mensalidade, somente a taxa do vestibular que será descrito em cada edital a ser publicado.

O contato com o polo pode ser feito através do telefone (47) 3642-3280 (ramal 436).

O NUTEAD é um órgão suplementar diretamente vinculado à reitoria, que fornece suporte para todos os cursos e programas semipresenciais e a distância existentes na UEPG. Tem por finalidade democratizar o acesso à educação em todas as suas modalidades e incentivar a comunidade acadêmica a criar e implementar projetos, programas e cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão e sequenciais – ministrados nas modalidades semipresencial e a distância, utilizando-se das novas tecnologias de informação e comunicação.

Este núcleo conta com equipes pedagógicas, técnica e administrativa, capacitadas para planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar todas as iniciativas de educação aberta e a distância desenvolvidas pela UEPG, bem como dispõe dos equipamentos, auditórios, salas de aulas e laboratórios necessários para o desenvolvimento dessas atividades.