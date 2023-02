Inventário Cultural preserva a história de imóveis de Rio Negro

Rio Negro possui desde 2017 a Lei nº 2765/2017 que regulamenta o procedimento administrativo de inventário do patrimônio cultural material e imaterial do município através do projeto “Inventário do Patrimônio Cultural dos Imóveis de Rio Negro”.

Um dos objetivos é preservar a memória histórica dos imóveis antigos que atualmente compõem o município. Para isso é feito um levantamento e catalogação dos imóveis históricos, mas sem gerar custos financeiros para os proprietários.

O projeto é bastante importante para registrar, principalmente, a história dos imóveis que não podem ser tombados fisicamente e que um dia podem, eventualmente, ser desmanchados ou reformados por vontade e/ou necessidade do proprietário.

O projeto está sendo desenvolvido por meio de pesquisa histórica, arquitetônica, artística, sociológica e paisagista. Os resultados dos trabalhos de pesquisa são registrados em formulários padronizados, onde há todas as informações do imóvel. Uma equipe técnica vai até o imóvel, tira fotos, faz a planta baixa, conversa com o proprietário sobre todo o histórico do local e pega todas as informações disponíveis. Isso tudo é arquivado. Aproximadamente 70 imóveis da área urbana de Rio Negro já passaram pelo processo de preservação da memória. Os registros serão disponibilizados ao público em breve através de uma plataforma digital.

COLABORE

O projeto “Inventário Cultural” busca documentar a história dos imóveis por meio da descrição minuciosa sobre características externas, internas e relevância histórica para o município e a memória dos munícipes. Por isso a colaboração da população é muito importante para a obtenção e registro de informações pertinentes aos imóveis históricos.

Se você é proprietário de um imóvel histórico no município de Rio Negro (cidade ou interior), ou então possui informações como documentos e fotos antigas de um imóvel da sua comunidade, pode colaborar com o projeto. Para isso basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: (47) 3643-7664 – (47) 99103-3037.

PRESERVAÇÃO

O maior patrimônio histórico e cultural do município de Rio Negro é o prédio do antigo seminário. Ele possui mais de 100 anos. A Prefeitura mantém constantes investimentos para preservá-lo. Estão em fase de desenvolvimento diversos projetos para aprimorar e preservar o local, como a instalação de um elevador, mas sem prejudicar a estrutura original (pois é um imóvel tombado). Pinturas no prédio e reformas no telhado, por exemplo, também foram realizadas nos últimos anos.

Além do histórico prédio do antigo seminário, que abriga a Prefeitura, todos os outros imóveis históricos públicos são preservados, como o Arquivo Público Municipal e o antigo prédio do Fórum, no Centro. A Casa Bucovina também receberá mais investimentos em breve.

Com relação aos imóveis particulares, a Prefeitura não pode proibir o proprietário de realizar as reformas ou demolições. A atual gestão municipal vê com tristeza uma demolição de um prédio histórico sendo realizada, mas é um direito do proprietário realizar a obra, reforma ou demolição que achar necessária em sua propriedade. A propriedade imobiliária é um direito garantido pela Constituição Federal.