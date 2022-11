IV Fórum Metropolitano de Turismo movimentou Rio Negro

O IV F√≥rum Metropolitano de Turismo foi realizado na √ļltima quinta-feira (27) no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral, em Rio Negro. O tema desta edi√ß√£o foi ‚ÄúO turismo como agente transformador econ√īmico‚ÄĚ.

‚ÄúEstamos fortalecendo esta uni√£o para que possamos pensar, ter as ideias, empreender e fazer acontecer. Este √© o nosso objetivo. Fazer acontecer o turismo‚ÄĚ, disse o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, durante a abertura do f√≥rum.

Durante o evento os participantes puderam compartilhar experi√™ncias e aprendizado relacionados ao turismo. Mais de 200 profissionais da √°rea de diversos munic√≠pios participaram do f√≥rum e aproveitaram a visita para conhecer as atra√ß√Ķes tur√≠sticas de Rio Negro, al√©m de movimentar a economia local.

Realizado pela Ag√™ncia Regional do Turismo (ADETUR), o evento ocorreu durante toda a manh√£ e tarde da quinta-feira e teve como palestrantes a secret√°ria de Turismo, Ind√ļstria e Com√©rcio de Bonito-MS, Juliane Ferreira Salvadori, Jos√© Fernandes Franco, da Rede dos Sonhos Hot√©is Fazenda de Socorro-SP, Adonai Arruda J√ļnior, da BWT Operadora de Turismo, o arquiteto e artista pl√°stico Wilson Pinto, Carlos Eduardo Silveira, do Observat√≥rio do Turismo da UFPR, Jos√© Oliveira Justo, da Escola B√°sica de Hospitalidade, o s√≥cio propriet√°rio da Vin√≠cola Casa Zator, Jackson Zator, e o gerente executivo do Senac Rio Negro, Luiz Gradiz.