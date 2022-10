IV Fórum Metropolitano de Turismo será realizado em Rio Negro

No dia 27 de outubro será realizado em Rio Negro o IV Fórum Metropolitano de Turismo com o tema “O turismo como agente transformador econômico“.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento – realizado pela Agência Regional do Turismo (ADETUR) – será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral e terá como convidados especiais: Juliane Ferreira Salvadori, secretária de turismo de Bonito-MG; José Fernandes Franco, da Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda de Socorro-SP; Adonai Arruda Junior, BWT Operadora de Turismo; Wilson Pinto, arquiteto e artista plástico; Carlos Eduardo Silveira, do Observatório do Turismo da UFPR; José Oliveira Justo, da Escola Básica de Hospitalidade; Luiz Gradiz, Gerente Executivo do SENAC Rio Negro e Jackson Zator, sócio proprietário da Vinícola Casa Zator.

O credenciamento será realizado às 8h. O fórum terá início às 09h e se estenderá até às 17h. As vagas são limitadas. Realize a sua inscrição através do link: https://forms.gle/zdHMAQ6LsMh9sx5b6

RIO NEGRO NO MAPA DO TURISMO

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, aderiu ao Programa de Regionalização do Turismo no Paraná. A adesão, para o ano de 2022, foi assinada pelo prefeito James Karson Valério e garante a manutenção do município no Mapa do Turismo Brasileiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rio Negro integra a ADETUR “Rotas do Pinhão” desde 2018 quando aderiu pela primeira vez ao programa. Desde então o município manteve as exigências do Ministério do Turismo, que incluem fazer parte e participar ativamente da Instância de Governança Regional (IGR); manter o Conselho Municipal do Turismo ativo; atualizar o planejamento estratégico municipal do turismo, integrando-o ao da região turística; apoiar o desenvolvimento do turismo regional, em cooperação com os demais municípios da região turística; manter as informações atualizadas junto à IGR e ao órgão do turismo.

Garantir sua participação no programa mantém o município apto a receber recursos do Ministério do Turismo. Através desses investimentos, por exemplo, foi realizada a reforma do telhado do Complexo do Seminário Seráfico São Luís de Tolosa e a reforma da Ponte Dr. Diniz Assis Henning.