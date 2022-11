Jogos da Juventude de Rio Negro tem novos campeões

A Prefeitura de Rio Negro promove constantemente o esporte no município. A 30ª edição dos Jogos da Juventude teve início em setembro e já teve grandes conquistas. O evento é organizado e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Neste ano o evento tem também a participação de municípios da região, mostrando o sucesso dos jogos que tem como modalidades o atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa e voleibol.

A rodada da √ļltima quarta-feira (26) movimentou o Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller, onde no per√≠odo matutino foram conhecidas as equipes semifinalistas da categoria ‚ÄúMasculino A‚ÄĚ, e no per√≠odo vespertino foi definida a classifica√ß√£o final da categoria ‚ÄúMasculino C‚ÄĚ.

MASCULINO A

Em jogos eliminat√≥rios v√°lidos pela fase de quartas de final, as equipes do In√°cio Schelbauer, SESI, Bom Jesus e Agr√≠cola de Rio Negro carimbaram a vaga nas semifinais, vencendo respectivamente, Alvino Schelbauer, Bar√£o de Rio Negro, Santo Ant√īnio e Ovande do Amaral.

MASCULINO C

J√° no per√≠odo vespertino, foi conhecido o segundo campe√£o do voleibol dos 30¬ļ Jogos da Juventude, onde novamente a medalha de ouro ficou com a equipe do M√°rio Goeldner, que na grande final venceu a equipe do Alvino Schelbauer. Na decis√£o pelo bronze, a equipe do In√°cio Schelbauer venceu o Bar√£o de Rio Negro, conquistando o 3¬ļ lugar da categoria.

Na quinta-feira (27), mais uma rodada foi realizada com muita emo√ß√£o no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller, onde no per√≠odo matutino foram conhecidas as equipes medalhistas da categoria ‚ÄúFeminino A‚ÄĚ, e no per√≠odo vespertino foi definida a classifica√ß√£o final da categoria ‚ÄúMasculino B‚ÄĚ.

Na decis√£o do 3¬ļ lugar, a medalha de bronze foi conquistada pela equipe do M√°rio Goeldner. J√° na grande final, Agr√≠cola de Rio Negro e SESI fizeram uma partida decidida no tie break, onde a equipe do Agr√≠cola de Rio Negro venceu por 02 sets a 01, conquistando a medalha de ouro, com a prata ficando para o SESI.

J√° no per√≠odo vespertino, foi definida a classifica√ß√£o final da categoria ‚ÄúMasculino B‚ÄĚ, onde o grande campe√£o foi o In√°cio Schelbauer que venceu seus quatro jogos. Na segunda coloca√ß√£o tivemos um empate triplo na pontua√ß√£o, envolvendo as equipes do Bar√£o de Rio Negro, M√°rio Goeldner e Alvino Schelbauer, onde no 3¬ļ crit√©rio de desempate (m√©dia de pontos average), a equipe do Bar√£o de Rio Negro ficou com a medalha de prata e o bronze foi conquistado pelo M√°rio Goeldner.

Nesta segunda-feira (31) ser√° definida a classifica√ß√£o final das categorias ‚ÄúMasculino A‚ÄĚ e ‚ÄúFeminino B‚ÄĚ.