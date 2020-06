Junta Comercial não prestará mais serviço presencial em Rio Negro

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) colocou em prática o projeto de fechar as agências em alguns municípios do estado. O escritório de Rio Negro, que era mantido através de um convênio com a Prefeitura Municipal e Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN, encerrou suas atividades no início do mês.

O escritório da Junta Comercial funcionava em uma sala anexa à ACIRN que cedia o espaço e a estrutura para o atendimento, além de ratear com a Jucepar os custos de manutenção, a Prefeitura cedia um funcionário para ser o relator dos processos.

Com o fechamento contadores e empresários que necessitem dos trabalhos da Junta Comercial, como abertura de firmas ou proceder alterações contratuais, estão fazendo os serviços de forma on-line.

Segundo alguns contadores o serviço on-line precisa de ajustes, como a celeridade nas respostas.

A justificativa para o encerramento dos atendimentos presenciais em Rio Negro se deve pela decisão do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) que não autoriza que as entidades empresariais recebam repasses financeiros para manter os escritórios da Jucepar.