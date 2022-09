Lageado dos Vieiras e região terão capacitação sobre a NF-e Produtor Rural

Compartilhar no Facebook

Na próxima segunda-feira (5), os produtores rurais do Distrito de Lageado dos Vieiras e região serão capacitados sobre a emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e). O evento será realizado às 9h30 no Salão da Igreja São José.

A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e em parceria com o Sindicato Rural e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR).

A nota fiscal eletrônica (NF-e) foi implementada no Brasil em 2006 com objetivo de substituir as notas fiscais impressas. Tanto nas versões eletrônicas como nas impressas, a nota fiscal é um documento que registra a circulação de mercadorias e a prestação de serviços em diversas áreas. A versão para o produtor rural foi criada para substituir a nota fiscal avulsa e a antiga versão em blocos de notas.