Lançada em Mafra 3ª edição do Programa Juro Zero

Na noite de terça-feira, dia 2 de abril, aconteceu no CEDUP o lançamento da 3ª edição do Programa Juro Zero, que a Prefeitura de Mafra vem desenvolvendo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico/Sala do Empreendedor, como forma de incentivo às empresas locais. Nessa 3ª edição estão participando micro e pequenos empreendedores.

No evento os participantes puderam conhecer melhor sobre o que é o empreendedorismo, sua importância e os desafios a serem vencidos no caminho que deverá ser percorrido para se tornar um empreendedor. Também foram informados sobre planejamento, qualificação, burocracias e sobre a Sala do Empreendedor, que é onde se pode buscar ajuda na jornada.

O Executivo Municipal destacou que o programa Juro Zero é uma das ações que vêm sendo desenvolvidas para promover o empreendedorismo em Mafra, incentivando as pequenas empresas a crescerem e investirem no município e assim, fortalecer a economia local.

Sala do Empreendedor

Os participantes do lançamento da 3ª edição do programa conheceram sobre a Sala do Empreendedor, local onde se realizam ações de consultorias, treinamentos, credenciamentos, desburocratização e outros tipos de suporte. A Sala do Empreendedor de Mafra conquistou no ano passado o Prêmio de Qualidade de Atendimento (SEBRAE) e registrou números importantes para o município nos últimos três anos: mais de 7.500 atendimentos; mais de 100 créditos liberados, mais de 530 empreendedores capacitados e mais de 500 micro empresas abertas.

Programa Juro Zero

O principal objetivo do programa de Microcrédito “Juro Zero” é o desenvolvimento da economia local, através do fortalecimento dos pequenos e microempresários com um novo incentivo aos seus negócios. Prevê como resultados a preservação e geração de novos empregos e renda, além de apoio ao empreendedorismo no município.