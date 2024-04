Lançamento do livro A Origem Bucovina no Sul do Brasil será sexta-feira

Com o objetivo de valorizar e preservar a história de Rio Negro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoverá no próximo dia 05 de abril (sexta-feira) o lançamento do livro A Origem Bucovina no Sul do Brasil, de autoria do rio-negrense Daví Edésio Schelbauer.

O evento será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura) às 19h. Toda a população está convidada para prestigiar o lançamento. Haverá a apresentação do livro, venda de exemplares, sessão de autógrafos e coquetel.

O livro de capa dura possui 462 páginas com textos e fotos que contam a história de diversas famílias. Após mais de 50 anos de pesquisas, o livro do senhor Daví é resultado de um trabalho minucioso de pesquisas sobre as origens bucovino-alemãs que muito contribuíram para o desenvolvimento da região, principalmente do sul do Paraná e norte catarinense. São na maioria famílias numerosas que se multiplicaram formando grandes povoados conforme será possível ler no livro.

O contato com o autor pode ser feito através dos números: (47) 98857-6081 (WhatsApp) | (47) 98808-1876.