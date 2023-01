Ligação entre Lapa e Campo do Tenente será bloqueada a partir de hoje

Compartilhar no Facebook

Estrutura metálica de pista única será interditada para continuidade das obras de reforma e manutenção completa. Como rota alternativa o DER/PR sugere a BR-116, com acesso por Curitiba.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) inicia nesta sexta-feira (06) o bloqueio total da ponte metálica do Rio da Várzea na PR-427, principal ligação entre a Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Campo do Tenente, na região Sul, para avançar nas obras de reforma da estrutura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A medida é necessária para substituição total do tabuleiro de concreto da ponte por um novo, de gradil metálico, mais leve e exercendo menor pressão sobre a estrutura, que tem 152,95 metros de extensão e largura de apenas 5,24 metros, que incluem calçada com 80 centímetros e pista única de 3,3 metros de largura.

Devido a esta última característica, não será possível manter o tráfego de veículos aberto durante a nova etapa da obra, já que não há uma pista de rolamento alternativa. A execução do novo tabuleiro deve levar 90 dias, com a ponte bloqueada durante todo esse período. Somente pedestres podem continuar transitando pela passarela enquanto os serviços são executados.

A obra prevê ainda a limpeza, tratamento e pintura de todos os elementos metálicos em não conformidade; uma nova passarela sudoeste alargada; novas lajes de transferência em ambos os lados da ponte, bem como novo pórticos de proteção em suas entradas; tratamento da coluna inferior do primeiro encontro e da coluna central; substituição de toda a defensa metálica; e outros serviços de manutenção necessários.

Todas as melhorias serão feitas simultaneamente à substituição do tabuleiro de concreto. O investimento na obra é de R$ 3.911.083,31.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os serviços começaram no final de novembro passado, com mobilização de equipe, maquinário e insumos, além da instalação do canteiro de obras.

SINALIZAÇÃO – A obra contará com placas de advertência e sinalização provisória orientando os usuários, além de barreiras e cavaletes para impedir o acesso à ponte, garantindo a segurança de motoristas e funcionários da reforma.

Como rota alternativa o DER/PR sugere a rodovia federal BR-116, com acesso por Curitiba.

Nos últimos anos, a ponte já apresentou deterioração e teve que ser interditada temporariamente para pequenos reparos. Por isso, a interdição se faz necessária.