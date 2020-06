Live de Corrida em Casa será transmitida pelo SESC Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O tradicional Circuito de Corridas do Sesc deste ano será realizado em um novo formato: sua casa!

A transmissão será online no dia 30/06 a partir das 19h (horário de Brasília). A modalidade é a “corrida estacionária”, uma marcha que simular a corrida sem sair do lugar, em um percurso de aproximadamente 3km, com duração de 15 minutos.

Para a transmissão o participante deverá possuir conexão com a internet, tablet, celular, smart tv, computador, notebook, entre outros.

CORRA SE INSCREVER!

Para participar é necessário acessar o site www.sescpr.com.br/circuito/, selecionando a prova e a cidade de Rio Negro. As inscrições irão até o dia 15 de junho ou até se esgotarem as vagas.

Haverão duas opções de inscrições: a primeira é gratuita, mas não dá direito ao kit do atleta. Já a opção paga dá direito a um kit composto por Sacola Térmica e Camiseta de Alta Qualidade.

Os kits variam entre R$ 25,00 (para trabalhador do Comércio e pessoas com 60 anos ou mais) e R$ 30,00 (para o público em geral).

DICAS DE SAÚDE:

Para o Sesc PR sua saúde e bem estar são de fundamental importância. Sendo assim, antes de se inscrever em uma prova, realize uma avaliação médica e procure um profissional para avaliar sua aptidão física.

Hidratação: recomendamos reserve uma garrafa de água próxima ao local onde será realizada a atividade em sua casa.

A retirada dos kits será no Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro) em sistema de drive-thru. Maiores informações pelo telefone 47 3641- 8550.